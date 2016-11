Omul, Ferma şi Coperta

Sunt aproape 19 ani de când revista Ferma, prin cei care contribuie la realizarea ei, şi-a asumat rolul de a vă informa. De când ne ştim în postura de făuritori de presă agricolă, FERMIERUL este pe primul loc în demersurile noastre jurnalistice şi nu numai.

Se ştie că, de când există pe piaţă revista Ferma, n-am vândut niciodată coperta 1. Suntem singura publicaţie de specialitate care nu a făcut asta! Pur şi simplu coperta e foarte importantă pentru noi, e ca o carte de vizită. Şi tocmai de aceea am decis să o facem cadou OAMENILOR importanţi pentru noi. Cei care ne citesc, cei care investesc în agrotehnică. Adică voi, FERMIERII.

La IndAgra 2016, împreună cu NHR Agropartners am căutat următorul FERMIER DE COPERTĂ. Misiune oarecum dificilă pentru că, la cel mai mare târg de agricultură din România vin şi foarte mulţi fermieri. Aşa că am pus la cale un concurs, premiul cel mare fiind COPERTA REVISTEI FERMA.

Câştigătorul de la IndAgra este ADRIAN BISCEANU (vezi coperta ediţiei), un tânăr fermier din Poşta Câlnău, judeţul Buzău. Lucrează patru sute de hectare şi este foarte pasionat de ceea ce face în agricultură. Ne-a spus că, până acum, rapiţa este pentru el cea mai rentabilă cultură şi că anul acesta a avut un profit decent, în jur de 2.000 lei/ha, ceva mai mic la grâu. A obţinut circa 3.600 kg/ha la rapiţă, undeva la 5.800 kg/ha la grâu, 2.700 kg/ha la floarea-soarelui, iar la porumb 3.800 kg/ha, ceea ce e foarte puţin, spune Adrian. Producţia care nu era destinată plăţii arendei a vândut-o din câmp. A fost cea mai avantajoasă opţiune, pentru că, în ultimii ani, preţurile cerealelor n-au mai crescut pe timp de iarnă foarte mult şi nu se justificau cheltuielile de condiţionare, stocare şi transport din câmp în fermă.

La capitolul tehnică agricolă are cam toate utilajele necesare, plus trei tractoare şi două combine şi intenţionează să mai cumpere un tractor de putere medie. Este client fidel NHR Agropartners, după cum ne-a mărturisit. Adrian nu a apelat la fonduri europene deocamdată, deoarece a avut nevoie de utilaje... ieri, cum se spune, ori după credit trebuia să aştepte jumătate de an. Aşa că a optat pentru leasing.

Marea problemă a fermierului nostru în 2016 a fost subvenţia. A primit-o, într-un final, dar greu. "Am colaborat cu distribuitori care ne-au înţeles problemele şi nu ne-au băgat biletele la ordin. Am apelat şi la alte variante cu IFN-uri ca să ne mai acoperim cheltuielile...", ne-a spus Adrian Bîsceanu.

Peste câteva zile, un redactor Ferma va merge acasă la omul nostru de copertă. Povestea lui Adrian Bisceanu pe larg, în decembrie.

Şi o promisiune: Ferma continuă să caute OAMENI DE COPERTĂ! E una dintre posibilităţile noastre de a vă răsplăti fidelitatea.

Nicoleta DRAGOMIR

