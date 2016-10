SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul acestui concurs este SC COMISION DIC SRL, o societate comerciala din Romania, inregistrata la oficiul Registrului Comertului sub nr. J 35/2458/1991 avand cod fiscal RO 1833173, cont bancar nr. RO39 RNCB 0249 0492 5518 0001, deschis la BCR Timisoara si RO16 CECE TM01 30RON 0702595, deschis la CEC BANK Timisoara, reprezentata prin Domnul Danut Radis, in calitate de Director General, in parteneriat cu NHR Agropartners.

Organizatorul are sediul social in Timisoara, pe str. Sfintii Apostoli Petru si Pavel, bl. A 96, sc. A, ap.7.

Societatea Comerciala Comision Dic SRL din Timisoara, este proprietarul Sistemului Informativ Agricol "Ferma". Acest sistem este format din: revista Ferma, revista Utilaje Agricole, Cartea Agricola prin posta si site-urile www.revista-ferma.ro, www.agroinfo.ro, www.anunturi-agricole.ro si www.utilajeagricole.ro.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare "Regulament Oficial").



1.2. Regulamentul Oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, pe intreaga durata de desfasurare a concursului si il puteti vizualiza pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro la adresa web

http://www.agroinfo.ro/evenimente/regulamentul-oficial-al-concursului-cu-premii-cautam-oameni-de-coperta-1

http://revista-ferma.ro/articole-managementul-fermei/5fe59c4185e095b73aadb841253db905.html



Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, oricare dintre conditiile desfasurarii Concursului, precum si dreptul de a suspecta sau inceta oricand desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a publicului cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice astfel de eventuale modificari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi comunicate catre public la adresa web http://www.agroinfo.ro/evenimente/regulamentul-oficial-al-concursului-cu-premii-cautam-oameni-de-coperta-1 si pe site-ul revistei Ferma http://revista-ferma.ro/articole-managementul-fermei/5fe59c4185e095b73aadb841253db905.html cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa fie aplicate.



SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.



SECTIUNEA 3. DURATA CONCURSULUI

Concursul se desfasoara in perioada 2 noiembrie 2016 - 6 noiembrie 2016, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice si juridice cu rezidenta in Romania, care s-au inscris pe facebook la concurs.

Nu pot participa la concurs angajatii societatii SC Comision Dic SRL, precum si membrii familiilor acestora (pana la rudele de gradul II inclusiv), angajatii/reprezentantii partenerului nostru NHR Agropartners.

Participarea la concurs implica automat acordul ca numele castigatorilor sa poata fi facute publice in cadrul revistei Ferma si pe site-urile societatii editoare.

Pentru identificare, castigatorii au nevoie de buletinul sau cartea de identitate.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Pentru a participa la concurs, orice persoana trebuie sa aiba cont de facebook, sa caute pe pagina de facebook a revistei Ferma albumul cu poze destinat concursului, sa identifice poza realizata de catre el la panoul special amenajat in stand si sa o distribuie (sa dea share) in cronologia sa. Daca persoana in cauza nu are cont de facebook, poza lui poate fi distribuita si de o terta persoana.

Atentie! Distribuirea pozei trebuie sa fie PUBLICA pentru a fi validata inscrierea in concurs.

Un participant intra in concurs doar o singura data, indiferent de cate distribuiri are poza sa.

Datele de contact ale participantilor sunt inregistrate si vor fi folosite pentru desemnarea castigatorului.

Fermierul de coperta va fi desemnat de catre partenerul nostru, NHR Agropartners.

Castigatorul tabletei va fi desemnat prin tragere la sorti si va fi anuntat pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro .



SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul cel mare pus in joc prin Concursul “CAUTAM OAMENI DE COPERTA ” este chiar COPERTA REVISTEI FERMA.

Cel de-al doilea premiu oferit cu sprijinul NHR Agropartners este o TABLETA SAMSUNG in valoare de 1500 de lei (suma include TVA).

Niciunul dintre premiile concursului nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt premiu din cele prezentate, bun sau serviciu.



SECTIUNEA 7. PROCEDURA PRIVIND REVENDICAREA, VALIDAREA SI ATRIBUIREA PREMIILOR

Fermierul de coperta va fi desemnat de catre partenerul nostru, NHR Agropartners.

Castigatorul tabletei va fi desemnat prin tragere la sorti.

Castigatorii concursului, sunt rugati sa trimita pe adresa redactiei, redactia@revista-ferma.ro datele de contact pentru a fi contactati telefonic de catre organizator pentru validare.

Daca in termen de o saptamana castigatorul tabletei nu poate fi validat, se va proceda la o noua extragere pentru premiu.

Castigatorului tabletei ii va fi expediat premiul prin intermediul Postei Romane sau a unui curier de catre organizator, la adresa confirmata telefonic.

Livrarea tabletei se va face in cel mai scurt timp posibil dupa extragere, insa nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la validarea castigatorului.

SC COMISION DIC SRL nu raspunde de corectitudinea angajatilor care se ocupa de transportul premiului, de anumite daune cauzate in urma acestuia sau de pierderea lui. De asemenea acesta nu raspunde de intarzierile cauzate de Posta Romana/curier pentru ca adresele transmise sunt incomplete, gresite sau de absenta castigatorului de la domiciliu.

Numele castigatorilor va fi postat pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro imediat dupa extragere si, ulterior, in cadrul urmatorului numar al revistei Ferma.



SECTIUNEA 8. RESPONSABILITATE

Prin participarea la acest concurs, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte toate conditiile si cerintele prevazute in prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantiilor si eventualilor castigatori.



SECTIUNEA 9. CONFIDENTIALITATEA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

In conformitate cu legea in vigoare, organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs.

Organizatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in contextul organizarii si desfasurarii concursului. Participantii sunt de acord ca datele lor sa fie utilizate, in conditiile legii pentru validarea castigatorilor, in scopul publicarii persoanelor desemnate ca si castigatoare pe site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro si in cadrul revistei Ferma.

Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr 677/2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului.

Participantii, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de interventie asupra datelor (art. 14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

La cererea expresa, in scris, a participantilor, organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.



SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

Prezentul concurs poate inceta oricand inainte de termen, insa numai in cazul unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua concursul.

Daca concursul va inceta inainte de termen, organizatorul trebuie sa anunte public aceasta decizie.

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.



SECTIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL

Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial al concursului si va comunica imediat modificarile aduse pe site-ul revistei Ferma.

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit accesand site-urile www.revista-ferma.ro si www.agroinfo.ro la adresa

http://www.agroinfo.ro/evenimente/regulamentul-oficial-al-concursului-cu-premii-cautam-oameni-de-coperta-1

http://revista-ferma.ro/articole-managementul-fermei/5fe59c4185e095b73aadb841253db905.html



Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la numarul de telefon 0371 186 088 sau pe adresa de email: ana@revista-ferma.ro