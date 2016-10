RALF, un altfel de eveniment dedicat fermierilor

Forumul Internațional de Agricultură RALF este un proiect de comunicare dedicat marilor fermieri, care va avea loc pe 10 noiembrie, la Athénée Palace Hilton, Le Diplomate Ballroom, București.

Creat de agenția de comunicare BORO PR & COMMUNICATION, ca parte a seriei de proiecte internaționale dedicată domeniilor prioritare educație, sănătate și agricultură, RALF reunește într-un concept inedit fermieri reprezentativi din România și din străinătate. RALF are ca principal obiectiv prezentarea exemplelor de succes, a modelelor de business și a bunelor practici din agricultura românească și internațională, dar și abordarea unor subiecte și tematici de actualitate, în context european.

Organizat de BORO PR & COMMUNICATION, cu participarea COPA și COGECA, LAPAR și PRO AGRO, Forumul Internațional de Agricultură RALF 2016 va reuni, în program, fermieri performanți din mai multe țări, iar în auditoriu peste 300 de mari fermieri, din toate regiunile României.

Evenimentul se bucură de susținerea unor companii importante din industrie.

Doriana Nițu, General Manager KWS Semințe, Master Partner RALF 2016: “De aproape 14 ani, KWS Semințe și-a propus să vină în întâmpinarea fermierilor din România cu un portofoliu de hibrizi de porumb perfect adaptați condițiilor locale de sol și climă. KWS creează în România pentru România. Ne implicăm în activitatea fermierilor parteneri din țara noastră cu soluții care să aducă plusvaloare în ferme, fie că vorbim de proiecte relevante proprii sau de programe specifice susținute în parteneriat, așa cum este participarea în calitate de Master Partner la RALF 2016, o colaborare care va aduce în primplan experiența fermierilor români și importanța muncii lor într-o societate dominată de spectrul incertitudinii și necesității de adaptare rapidă”.

Alessio Castelli, CEO AgroConcept, Professional Partner RALF 2016: “Este foarte important pentru noi, AgroConcept, să fim prezenți acolo unde se întâlnesc fermierii și unde se discută lucruri importante despre agricultură și despre viitorul ei. După un an atât de plin, o astfel de conferință este cel mai bun prilej pentru a trage câteva concluzii și pentru a anticipa o parte din noile provocări. Este, de asemenea, și o oportunitate de a ne reîntâlni cu proprietarii de utilaje New Holland și cu fermieri din alte țări. Am vrut să fim parte din acest proiect încă de la prima ediție pentru că antreprenoriatul, inițiativa și curajul de a pune lucrurile în mișcare îi definesc pe toți cei cu care lucrăm. Vom afla, cu siguranță, multe lucruri interesante și așteptăm cu nerăbdare să auzim direct de la sursă ce provocări și, mai ales, ce propuneri au cei care țin în mână frâiele acestei industrii, pe cât de dinamică și de solicitantă, pe atât de frumoasă”.

Adrian Badea, Sales Manager, Bühler România, Partener RALF 2016: “Este nevoie de întâlniri pragmatice, în care participanții să prezinte soluții concrete pentru provocările întâmpinate de fermieri, dar și de procesatorii produselor agricole. Bunele practici trebuie popularizate cât mai mult într-un domeniu atât de complex și competitiv cum este agricultura. Avem cu toții nevoie de cât mai multe povești de succes. Bühler va profita de această șansă, nu numai să prezinte invitaților soluțiile pe care le propune pentru condiționarea și depozitarea cerealelor și semințelor oleaginoase, dar și să fie un partener activ în discuțiile despre cum va evolua acest domeniu în viitor. }elul nostru este să <construim succesul clienților noștri>, prin urmare sperăm ca RALF să devină un loc important unde fermierii să se întâlnească cu furnizorii de tehnologii”.

Monika Puiu, Director General, NHR Agropartners, Susținător RALF 2016: “Noi, NHR Agropartners am decis să sprijinim RALF, deoarece este o conferință, un loc de întâlnire pentru fermieri. Fermierii vorbesc cu fermierii. Inițiem acest lucru la fiecare călătorie, vizită la producători, pe care o organizăm cu clienții noștri. RALF extinde această idee invitând în același loc fermierii români și fermierii din alte țări europene. Acesta este motivul pentru care, atunci când am primit conceptul, am vrut ca NHR Agropartners să fie parte din el. Mai mult de atât, vom încuraja schimbul de experiențe dintre clienții noștri și utilizatorii Deutz-Fahr, Pöttinger, JCB din Europa. Să auzim tendințele din Franța, Italia, Marea Britanie și Germania în cultura cerealelor, fructelor, legumelor și creșterea animalelor. Să auzim de la cei care merg mai adânc în sectorul alimentar, vânzând produsele către consumatori. Cum se organizează acest lucru? Ce ajutor vor primi? Sunt foarte curioasă ce discuții vor avea loc în cadrul RALF”.

Partener Media Principal RALF 2016: Revista FERMA.

Mai multe informații despre eveniment pe www.ralf.com.ro și www.facebook.com/RALF.COM.RO

Înscrieri la: agriculture@borocommunication.ro

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016