Pășunea cu sacrificii

Într-o ediție anterioară, revista Ferma a scris despre un crescător de animale din județul Alba aflat în pragul disperării, care voia să ardă vacile pe rug pentru că nu dispunea de bani și nici de stocuri de furaje pentru a trece iarna cu animalele. De data aceasta, prezentăm cazul unui fermier din Suceava, ajuns și el la capătul puterilor, care ne-a anunțat că va lăsa vacile priponite în fața primăriei în semn de protest față de o problemă rămasă nerezolvată de anul trecut.

Crescătorul de bovine, deși a câștigat licitația prin care a închiriat o suprafață de izlaz, nu a putut pășuna cu animalele pentru că nu a fost pus în posesie de către autoritățile publice locale. De asemenea, accesul animalelor sale la imaș este restricționat, și mai mult decât atât, pe pășunea adjudecată își are sălașul o stână de oi al cărei proprietar susține că are semnat un contract cu Primăria. Fermierul sucevean, nu numai că nu a putut utiliza pășunea, dar a fost somat să plătească și 1,3 miliarde lei vechi, chiria aferentă cu penalități cu tot, pentru suprafața de pajiște.

Necazurile și licitația

Dumitru Bologa crește bovine din anul 1991, pe imașul Vălcănești, din cartierul Burdujeni, al municipiului Suceava, în suprafață de aproximativ 70 hectare. La început a avut peste o sută de oi, a renunțat și s-a axat pe creșterea vacilor cu lapte. Acum, ferma lui deține mai mult de 70 de bovine.

Necazurile crescătorului au început să apară în cursul anului trecut de când Primăria Suceava a scos la licitație pășunea Vălcănești. La jumătatea lunii iunie 2015, s-a declanșat procedura de adjudecare la care au participat trei crescători de animale. Terenul a fost separat în două suprafețe egale. Înainte de a începe licitația, Dumitru Bologa a propus ca pășunea de 66 ha să fie împărțită în trei părți, ca fiecare să aibă câte o bucată rezonabilă de teren. Întrucât, comisia nu a acceptat, s-a trecut la strigare.

Pășunea adjudecată la 3.000 lei/ha/an!

„La început, am fost chemat deoparte și mi s-a propus să renunț. Nu am acceptat. M-am înscris să licitez pentru cele două suprafețe, fiecare de câte 33 ha. La prima, de la 180 lei/ha/an m-am dus la 3.000 lei/ha pe an și apoi am renunțat. Apoi am licitat pentru Vălcănești 2. În final am câștigat cu 3.000 lei/ha/an. Enorm de mult”, a apreciat Dumitru Bologa. Nu avem știință ca o suprafață de pășune de slabă calitate să fie închiriată la o așa sumă astronomică! Are dreptate producătorul agricol când invocă un principiu legislativ, și anume cel al echilibrului financiar dintre valoarea producției de iarbă disponibilă și obligațiile care îi sunt impuse utilizatorului prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral!

Nemulțumit, Dumitru Bologa a depus, în termen legal, contestație împotriva caietului de sarcini și a licitației, solicitând Primăriei Suceava suspendarea efectelor licitației și anularea acesteia.

Acțiuni respinse

Prin adresa nr 19.218/14.07.2015, Primăria Suceava respinge toate motivele formulate de fermier, comunicându-i acestuia că aspectele semnalate nu reprezintă motive justificate pentru anularea licitației, a caietului de sarcini. Poziția autorității publice locale este clară: participanții la licitație nu au fost puși să plătească penalități de întârziere la chirie, așa cum a susținut reclamantul; a fost destulă transparență în elaborarea caietului de sarcini; acesta a cuprins și amenajamentul pastoral, precum și cele trei puncte de eligibilitate: onorabilitatea, capacitatea financiară și profesională. De asemenea, licitația s-a desfășurat, respectându-se prevederile legale și toate cerințele tehnico-economice reglementate de legislație, cităm din Adresa nr 19.218 punctul de vedere al autorității locale vizavi de cele reclamate de fermier.

În paralel, crescătorul de animale s-a adresat instanței de judecată, solicitând același lucru. După un proces de jumătate de an, Tribunalul Suceava respinge acțiunea lui Dumitru Bologa ca fiind nefondată, în ședința din 04.02.2016. „Am cheltuit destui bani cu avocații, cu procesul, nu am mai avut putere financiară să continui cu strămutarea, cu recursul, apelul la instanțele superioare...”, a susținut deznădăjduit fermierul.

Imediat după licitație, pe pășune lucrurile s-au precipitat. Mai întâi, cei de la Primărie au jalonat cu țeavă și au săpat un șanț cu excavatorul prin care să se delimiteze artificial cele două parcele, Vâlcănești 1 și 2.

Pășunea cu probleme: ocupată și nepredată

Problema pășunii a rămas nerezolvată, cu toate că s-au întreprins toate demersurile: audiențe la primar, adrese. Fără vreun rezultat notabil. În data de 17 mai 2016, Dumitru Bologa, în calitate de adjudecatar al contractului de închiriere pentru suprafața de 33 ha de pajiște, a solicitat Consiliului Local Suceava anularea taxei de pășunat aferentă anilor 2015 și 2016. Motivele: pășunea a fost ocupată în anii 2015 și 2016 de o stână de ovine al cărei proprietar susține că o folosește în baza unui contract încheiat cu Primăria Suceava. Fermierul mai susține că a fost pus în fața situației de a nu se folosi de pășune, deși a sesizat Primăria de nenumărate ori. Nu s-a inițiat nici un demers de eliberare a pășunii, respectiv o acțiune în instanță de evacuare silită. „Or, eu nu pot achita o taxă pentru o pășune pentru care nu s-au făcut toate demersurile de a-mi fi predată în liniștită posesie și fără a fi grevată de alte sarcini. Nici o persoană de la Primărie nu s-a deplasat la fața locului pentru a mă pune în posesie și a indica toate căile de acces către pășune, deoarece acestea sunt pe Vălcănești 1”, arată Dumitru Bologa în memoriul înaintat Consiliului Local Suceava.

În același document, fermierul mai susține că s-a scos la licitație o pășune ce nu corespunde faptic în teren cu suprafața înscrisă în caietul de sarcini și pe care a adjudecat-o. Pe amplasament există o suprafață foarte mare de gunoaie (resturi de materiale de construcții, moloz, deșeuri menajere) de la locuitorii cartierului Burdujeni. Practic, e o groapă de gunoi.

De asemenea, în zonă au fost alunecări de teren, eroziuni, care fac imposibil pășunatul animalelor. Șeful comisiei de licitație trebuia să vină să întocmească un proces-verbal, care trebuia să însoțească actul de închiriere.

În consecință, Dumitru Bologa se vede nevoit să pășuneze bovinele ca și în anul 2015, pe proprietățile particulare din Burdujeni, Ițcani și Mitoc.

Referitor la tulburarea folosirii pășunii, întrucât era ocupată de stâna altui crescător, primăria se spală pe mâini, răspunzându-i „să se adreseze organelor abilitate în vederea stabilirii prejudiciului creat și recuperarea acestuia”. Dar, odată ce Dumitru Bologa și-a adjudecat licitația, nu trebuia ca Primăria să-i predea pășunea printr-un act? Nu se știa că la data licitației, stâna era amplasată pe terenul licitat?

Un debit neachitat, în valoare de 1,3 miliarde lei vechi

Iarna trecută a fost una destul de grea în județul Suceava. Dumitru Bologa a fost nevoit să cumpere nutreț - fân și porumb - din Bistrița, pentru animalele sale. Ne spune că a furajat cu costuri de 500 lei și a vândut lapte în valoare de 200 lei. A hrănit vacile în fermă cu cheltuieli destul de mari și, ca urmare, financiar „a intrat în corzi”!

„Acum sunt luat în evidență la Primărie cu o restanță de 1,3 miliarde lei vechi, că nu am plătit pășunea de care nu am beneficiat. Sunt înnebunit! Nu am ce face cu vitele! Unde să le duc? Le las la Prefectură, la Primărie. Nu știți ce este în sufletul meu! Soția s-a îmbolnăvit de diabet, eu am slăbit, bolile mă macină, iau zilnic câte un pumn de medicamente, nu mai am somn noaptea. Astă-iarnă aveam o sută de capete. Am fost nevoit să duc din ele la abator. Pe două văcuțe de 500 kg am luat 2.300 lei. O bătaie de joc! Într-o zi, am dus la sacrificare opt animale tinere, când le-am închis într-un țarc și au început să ragă, mi-au dat lacrimile! Mi s-a rupt sufletul. Și inima din mine”, ne-a declarat aproape plângând Dumitru Bologa, care își vede toată munca de-o viață irosită pe Apa Sâmbetei.

Un sumbru viitor

Problema pășunii Vălcănești 2 nu-și va găsi o rezolvare curând și va fi tranșată doar în instanță. Contractul de închiriere a pășunii produce efecte, datoriile restante se acumulează. Dumitru Bologa nu dispune de resurse financiare... Trist este că fermierul nu știe ce se va întâmpla cu afacerea sa, cu starea de sănătate a familiei, care se deteriorează pe zi ce trece, viitorul pare a se întrezări în culori întunecate...

CULOAR DE TRECERE DE JUMĂTATE DE METRU, VITE ÎMPOTMOLITE ȘI TRASE CU TRACTORUL

„Când cei de la Primărie au făcut hotarul și au delimitat pășunile, pur și simplu m-au izolat, mi-au închis suprafața de pășune între capul unui pod existent și la o barieră. Mi-au lăsat un spațiu de 50 cm pe lângă o mlaștină să strecor animalele. M-au lăsat fără acces la apă pentru adăpatul dobitoacelor”, ne-a declarat crescătorul de animale.

Dumitru Bologa a continuat susținând că are undeva spre punctul Mitoc vreo 15 ha de iarbă. Ca să ajungă acolo, este mai mare chinul; trebuie să ocolească vreo 7 km prin oraș. Dar, problemele par a nu se opri aici. „Zilnic, trebuie să trec cu vitele printre culturile oamenilor. La un moment dat, am fost nevoit să arendez o parte din terenurile lor ca să pot trece. Îmi trebuie patru îngrijitori să supravegheze turma de vite până să iasă din zonă. Anul trecut, în smârcul din apropiere mi s-au împotmolit patru vite. A trebuit să le trag cu tractorul, le-am întins de nu au mai fost bune de nimic”, a precizat Dumitru Bologa.

