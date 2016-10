IOAN ENOIU: „Piața produselor fitosanitare are potențial de creștere de zece ori”

Pe măsură ce avansam în discuția cu Ioan Enoiu, administratorul Naturevo, aveam să descopăr o persoană plăcută, un bun profesionist, un autodidact, cu multe pasiuni artistice, cu sete de cunoaștere și dorința de autoperfecționare, cu plăcerea de a petrece cât mai mult timp în natură.

Ioan Enoiu are planuri mari pentru Naturevo, iar în acest an speră să aibă o creștere de opt-zece procente a cifrei de afaceri, precum și a profitului. Iar în viitor speră să fie, ca și până acum, un promotor al noului în agricultura din România.

Ferma: Cum ați ajuns să lucrați în agricultură?

Ioan Enoiu: Agricultura am învățat-o practic de mic. La 7 ani am avut sapa în mână, la 8 ani, foarfeca de tăiat vie și la 11 ani, pompa de tratamente fitosanitare în spate. Sunt vrâncean, m-am născut lângă Panciu. Știam toți pomii care aveau fructe bune de cules, de pe o rază de doi kilometri. Dacă aș scrie „Amintirile din copilărie”, aș povesti mai multe năzbâtii decât Ion Creangă.

Tot de mic mi se prevedea un viitor foarte bun la canto, câștigam concursuri de muzică. Mi-am dezvoltat și un spirit competitiv foarte puternic, mi-am dorit să fiu în frunte.

Ferma: Și atunci când a câștigat agricultura?

Ioan Enoiu: Agricultura a câștigat în momentul în care tata nu m-a putut ajuta să merg mai departe la școală. Am făcut Liceul agricol Odobești și în fiecare vară mergeam să câștig banii de buzunar la Stațiunea Legumicolă de la Buzău, unde lucram la tratamente fitosanitare și la irigații. Acolo mi-am dezvoltat latura observației și a cercetării. Am făcut Facultatea de Horticultură la București. Am absolvit-o în 1979 și am primit repartiție la ICVV Valea Călugărească, unde am stat până în 1990. La începutul lui 1991 am început să lucrez ca reprezentant DuPont în România, angajat de o firmă elvețiană. Am început să deranjez, pentru că aveam prea multe inițiative. A trebuit să-mi fac eu o firmă cu viziunea mea. Așa a apărut Naturevo - Evocare, Evoluție și Revoluție în Natură. Am definit firma după ceea ce simt, gândesc, trăiesc.

Ferma: Sunteți doctor în agricultură. Care este povestea doctoratului?

Ioan Enoiu: Cu doctoratul este iar o poveste frumoasă. În 1985, când eram cercetător, am fost acceptat la doctorat și între 1985 și 1989 mi-am pregătit lucrarea cu tema „Factori de mediu”. În 1990, când am vrut un post de conferențiar, profesorul mi-a spus să mai aștept, că alții stau de 15-20 de ani. Mie mi s-a părut de neconceput și am renunțat la învățământul superior, deși mi-ar fi plăcut. Acum sunt un fel de profesor pentru angajați și colaboratori.

Am avut iar șansa să mă înscriu la doctorat. Mi s-a permis o lucrare după modelul de cercetare inovativă americană. Am făcut 13 ani de experiențe și determinări. Lucrarea era despre programe integrate în viticultură, pe culturi. Mi s-a cerut să fac și niște sisteme suport de decizii. Doctoratul l-am dat abia în 2013.

Ferma: Unde vă vedeți din punct de vedere profesional peste cinci ani?

Ioan Enoiu: Eu sunt într-o continuă dezvoltare. Mă văd ca cel care mai găsește încă soluții complexe, astfel încât să dăm agriculturii soluții sofisticate, dar simplificate în același timp. Mă văd un profesionist care se respectă și care este respectat. Treptat ne vedem ca vârful de lance, ca promotorul noului în România. Eu sunt acum sus și îmi trebuie revelație să merg mai departe. În rest, mă văd în sânul naturii cât mai mult posibil.

Ferma: Există o rețetă pentru a avea o viață echilibrată profesional și una liniștită pe plan personal?

Ioan Enoiu: Cred că aș spune o minciună dacă răspund afirmativ. Nu am o viață echilibrată profesional. Echilibrat poate sunt doar în aparență, un echilibru care rezultă din foarte multe dezechilibre. Sunt un neastâmpărat în sinea mea, mi-aș dori să rezolv mai multe lucruri.

Despre viața mea personală, dau o stare de echilibru, dar este relativ. Cu mine nu te poți plictisi. Sunt foarte ocupat. Timpul este cel mai mare dușman al meu, dacă ar fi ziua de 48 de ore, probabil mi-ar trebui una de 72 și tot așa. Concediul mi-l dedic în totalitate.

Ferma: Care este tendința pe care o vedeți în piața de produse pentru protecția plantelor?

Ioan Enoiu: Produsele de protecția plantelor vor evolua către a fi mai curate, mai complexe, mai aproape de natural. Și marile firme înțeleg că o nutriție echilibrată mărește rezistența plantei.

Industria în sine este într-un declin, pentru că nu se poate continua cu argumentele clasice, dar este într-un avânt tehnologic, pentru că trebuie să schimbe direcția. În ceea ce privește România, noi încă avem loc de creștere de patru-cinci ori ca valoare, nu neapărat ca volum.

Ferma: Unde s-ar putea ajunge?

Ioan Enoiu: În România, dacă luăm în calcul presupunerea că toată agricultura ar face ceea ce trebuie, ar fi de zece ori mai mare piața ca acum, ca valoare. Poate în 50 de ani, pentru că, la ritmul cu care merge România acum, nu avem șanse mai devreme. Dacă schimbăm ritmul, probabil ajungem în 25 de ani. Iar dacă vine cineva și ne împinge de la spate, probabil în 15 ani. Dar în 15 ani nu poți să schimbi mentalitatea. Constantin Rădulescu-Motru a spus că ceea ce este caracteristic românului este conservatorismul și tradiționalismul. Eu aș mai adăuga și dualismul, pentru că în perioada comunistă ne-am învățat să fim mincinoși.

Ferma: Cum ați descrie agicultura din România?

Ioan Enoiu: În mod simplu e „africultură”, pentru că în foarte multe cazuri noi facem o agricultură de jos nivel, ca în Africa. Noi amestecăm lucrurile, vrem să facem performanță cu produse foarte ieftine. Nu se poate. Despre evoluția agriculturii dintr-o țară poți să-ți dai seama în funcție de tipul de îngrășământ folosit. Dacă folosește MAP, complex 20.20.0, azotat sau sulfat de amoniu, sigur acea țară va evolua foarte greu și întotdeauna va fi la limită. Acestea sunt produse ieftine la prima vedere, iar ca eficiență economică sunt extrem de scumpe. Și în concluzie, la final, cel care a cheltuit mai puțin pierde mult mai mult.

Este ”africultură” pentru că se văd producții mici. Avem și câteva societăți mari care fac tehnologie, dar astea nu reprezintă mai mult de 20 la sută din agricultura totală a țării. 10-15 la sută fac tehnologii medii, iar restul, e vai și-amar. Străinii nu fac performanță aici, nici protecția solului, nici protecția mediului, pentru că este o țară în care se poate face orice.

Dar loc de dezvoltare este destul de mult. Noi suntem o țară paradoxală, cu potențial extraordinar, dar cu realități groaznice, cu oameni deștepți, dar cu realizări mărunte.

Ferma: Cine sunt fermierii care aleg soluțiile Naturevo?

Ioan Enoiu: Sunt fermierii care au un anumit nivel de educație, care sunt dispuși să învețe și să accepte, care vor să facă și profit - economiști, mecanici etc. Agronomul ia exemplele vechi, soluții învechite. Există și agronomi care văd beneficiile noului, cei care vorbesc o limbă străină. Noi preferăm fermierii care vor parteneri, cei cu mintea deschisă. Doar 2,5% sunt inovatori, 12,5% acceptă inovația, 34% aplică după ce au văzut la alții, 35% aplică foarte greu, într-un interval de 6-10 ani, și 15-16% nu vor nimic nou, ei sunt mereu ultimii, cei care mereu pierd. La noi, aceștia din urmă ajung la 25%, sunt cei cărora nu ne putem adresa.

Ferma: Care ar fi suma acceptabilă plătită de un fermier pentru tratamentele fitosanitare?

Ioan Enoiu: Trebuie să cheltuiești atât cât să fii mai profitabil. Astăzi, pentru a fi competitiv trebuie să ai producție mare, curată, de calitate bună. La o fermă intensivă de legume am făcut o evaluare și la castraveți tratamentele au ajuns la 20% din valoarea producției, la vinete și tomate - 15%, și la ardei - 15-20%. În mod curent, nutriția și protecția ajung la 35%, dar cu cât crești producția, cu atât scade procentajul.

Ferma: Din punct de vedere financiar, la ce vă așteptați pentru acest an și pentru 2017?

Ioan Enoiu: Deocamdată, la jumătatea anului, avem o creștere de cinci procente, ceea ce nu ne mulțumește. Dar calitativ, e mai bine. Am renunțat la o serie de produse clasice și mergem pe specialități. Sigur, vom avea o creștere, atât a cifrei de afaceri și a profitului, de opt-zece la sută. Însă trebuie să aducem banii acasă, acum este un profit fals. Banii noștri sunt în câmp la fermieri și noi suntem împrumutați la bănci.

A crescut și numărul de clienți. Noi avem masa critică de peste patru sute de clienți care cumpără peste 80% din produse, care ne asigură nouă peste 95% din profit. Ca să mergem înainte, avem toate premisele.

Ferma: Aveți vreun regret?

Ioan Enoiu: Da, că trece timpul prea repede și fac foarte puține față de ceea ce aș fi putut. Am învățat că în viață mai bine-ți pare rău de ce ai făcut și iese prost decât dacă n-ai făcut. De visat am visat, dar am realizat doar ceea ce se putea. Poate regret că am avut alături oameni lipsiți de caracter, care m-au dezamăgit total și în care am investit. Regret poate că am fost naiv sau prea deschis cu oameni care au profitat.

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016