Grâul românesc de calitate, vândut la preț de furaj

Condițiile meteo nefavorabile din Franța au creat o oportunitate pentru grâul românesc, dar toată lumea se întreabă oare cât vor avea de câștigat fermierii de pe urma acestei situații, dat fiind faptul că traderii care operează pe piața noastră nu par dispuși să plătească mai mult. De profitat vor avea probabil cei care dispun de un grâu de calitate superioară, dar asta mai mult pentru consumul intern.

Din cauza ploilor abundente care au afectat suprafețe întinse de teren, Franța înregistrează cele mai slabe recolte la grâu din ultimi 30 de ani, cu o producție totală estimată la 29,1 milioane de tone. Asta înseamnă o scădere de aproape 30 la sută față de sezonul precedent și 21 de procente sub media ultimilor cinci ani! Dar nu atât cantitatea obținută, cât mai ales calitatea (fără precedent) reprezintă o mare dezamăgire pentru cel mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană. Din această cauză s-a ajuns în situația ca Franța să fie obligată să importe o cantitate neobișnuit de mare de grâu din România. Un prim transport cu grâu în volum de 55 mii de tone a ajuns deja în portul Dunkerque, iar altele urmează să sosească luna aceasta. De obicei, Franța achiziționează cantități mici de grâu românesc. Spre exemplu, pe tot parcursul sezonului trecut au fost contractate doar 17.500 tone.

România este un exportator de grâu și de obicei concurează cu Franța și cu alte state din bazinul Mării Negre pentru a-și asigura prezența pe piețele externe, inclusiv în Egipt, care este cel mai mare importator de grâu din lume. Avantajul României față de Rusia și Ucraina este acela că face parte din Uniunea Europeană și de multe ori tranzacțiile sunt scutite de taxele de export.

Necazul francezilor, bucuria românilor?

Din datele oficiale publicate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale rezultă că fermierii români au recoltat 8,413 milioane tone de grâu în 2016, în creștere cu 7% comparativ cu anul trecut, și având o productivitate medie de 4.054 kilograme la hectar.

Desigur, cei care au respectat tehnologiile și au investit în această cultură au obținut în final o producție mult mai bună. Dan Herțeg, de pildă, a realizat o medie de 8 tone la hectar, în timp ce pe suprafețele afectate de grindină a înregistrat 7,6 tone. Pe anumite parcele a recoltat însă și 11 tone! A mizat pe un singur soi de grâu, Apache, din portofoliul Limagrain. „E un grâu mediu, și ca talie, dar și din punct de vedere calitativ, însă este foarte constant în producții. Reușesc să fac an de an peste 12% proteină, astfel că mă încadrez la livrare și pe extern, și pe panificație. Chiar dacă în aceleași condiții de tehnologie la Boema s-ar putea obține cu până la 10 procente mai mult, producția este mai mică cu cel puțin 30 la sută. De aceea am și renunțat la soiurile românești. Dacă aș fi obținut 6,3 tone, aș fi fost pe zero, nici măcar subvenția nu mi-ar fi rămas!”, ne-a mărturisit fermierul arădean. Din totalul de 9.000 de tone recoltate anul acesta, a vândut deja 4.200 tone pentru industria de panificație. O cantitate de 1.200 tone era contractată încă din luna aprilie, primind 0,58 lei/kg, iar restul a vândut cu 0,55 lei kilogramul. „Un preț mai mic cu 22 la sută față de sezonul trecut! Într-un fel, fermierii români au fost sabotați de cei care lucrează în Ministerul Agriculturii. Din cauză că s-a întârziat foarte mult plata subvențiilor, am fost nevoiți să vindem cu orice preț. Am avut nevoie de lichidități pentru că am cumpărat 60 de tone de motorină în campania aceasta, pentru recoltat și scarificat. Traderii puteau să ne ofere un preț mai bun. Dar să nu uităm că acum trei ani vindeam grâul cu 1 leu și ei erau pe minus, dar ca să nu piardă contractele, s-au achitat, iar acum încă recuperează acele pierderi. Altfel nu îmi explic de ce prețurile continuă să scadă”, susține acesta. Ca să cultive un hectar cu grâu, Dan Herțeg a cheltuit 2.800 lei!

„Să nu ne facem iluzii!”

În sudul Moldovei, societatea Comcereal Focșani a raportat o producție de 9.900 tone pe cele 1.800 hectare cultivate cu grâu. „Deocamdată am stocat tot. Mai așteptăm să vedem ce se va întâmpla cu prețurile. În acest moment grâul este cotat între 0,55 și 0,58 lei/kg. Mizăm pe soiuri românești, precum Glosa, Izvor, Miranda, iar pe suprafețe mai mici experimentăm și soiuri străine”, ne-a declarat Gelu Scutaru, directorul companiei. Producția este livrată prin intermediul traderilor la Constanța, de unde apoi ia drumul exportului. „Să nu ne facem însă iluzii, că nu vor fi creșteri mari de preț în următoarea perioadă. Suntem dispuși să păstrăm în depozite grâul până în primăvară. Traderii nu pot oferi un preț mai bun, pentru că nu au unde să vândă. Suntem într-o piață concurențială în care și Rusia și Ucraina au cantități mari de cereale și pot coborî prețul. Oferta în bazinul Mării Negre este foarte mare. Iar atâta timp cât oferta este mai mare decât cererea, nu putem spera la prețuri mai bune. Ca să obținem profit trebuie să vindem grâul cu cel puțin 0,6 lei kilogramul, pentru a ne acoperi toate costurile”, consideră reprezentantul Comcereal Focșani, societate care exploatează o suprafață de 4.500 hectare.

Situația din Franța nu ne ajută pe termen lung

Pe soiurile româneși a mizat și Marius Jilăveanu-Ciulinaru, fermier din Călărași, care a înregistrat o producție la grâu de 6.800 kg la hectar, pe cele 600 de hectare alocate acestei culturi. „Am mers mai mult pe soiurile românești, pentru că am observat că sunt mai rezistente la secetă. Se anunța un an cu puține precipitații, deși în primăvară am avut un exces de umiditate și atunci au apărut probleme în efectuarea tratamentelor fito-sanitare. Ne-a fost tare teamă de o scădere foarte mare a calității. Suntem cu aproape 90 la sută din producție în parametrii de calitate care se cer pentru sectorul de panificație. Diferența de preț între grâul de panificație și cel furajer este însă destul de mică”, spune reprezentantul societăților Dencar și Elion Agro. În opinia sa, ar trebui să ne orientăm și către procesare, să nu mai vindem doar materii prime, pentru că marfa brută nu aduce valoare adăugată și până la urmă alții sunt cei care au de câștigat. „Situația din Franța este o conjunctură de moment, nu ne ajută pe termen lung. Rușii joacă foarte tare pentru că au suprafețe foarte mari și au nevoie de piețe de desfacere, atâta timp cât ușa Uniunii Europene este închisă pentru ei. Șansa noastră anul acesta ar fi piața europeană, pentru că și Polonia și Germania au întâmpinat probleme. Totuși, chiar dacă suntem un popor care consumă foarte multă pâine sau produse de panificație, avem un surplus de grâu pe piața internă”, susține acesta. Circa 25 la sută din recolta de grâu a fost deja valorificată, cu un preț între 0,6 și 0,65 lei/kg. „Am tot sperat ca Bursa de cereale de la Corabia să devină funcțională. Ne-ar ajuta foarte mult să avem un mecanism care să regleze prețurile”, constată fermierul din Câmpia Bărăganului.





CE SPUN ANALIȘTII?

Din păcate, predicțiile privind cotația cerealelor nu sunt favorabile agricultorilor români. Cel puțin pe termen scurt. „Stocurile mondiale de grâu sunt foarte mari în acest moment, iar tradingul de cereale a scăzut. Pe de altă parte, Rusia și Ucraina au raportat producții record. România nu contează în toată ecuația asta”, ne-a explicat analistul agribusiness Bogdan Iliescu. Prin urmare, prețurile vor rămâne la nivelul actual sau chiar vor scădea în perioada următoare. „Prețul grâului FOB (care include valoarea mărfii, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum și toate taxele pentru ca marfa să fie încărcată la bord - n.r.) în Portul Constanța oscilează în jurul valorii de 155 euro tona. Prețurile vor scădea sau cel mult vor rămâne la acest nivel, nici nu se poate pune problema de creștere. Fermierii nu vând, dar silozurile sunt pline. E o deziluzie generală. Rusia și Ucraina vor face legea pe piața cerealelor anul acesta. La porumb, fermierii visează să obțină 135-136 euro pe tonă, în condițiile în care piața este undeva la 127-128 euro/t. Asta înseamnă 0,57-0,58 lei/kg. La recoltare, prețul FOB la porumb va scădea de la 157-158 euro tona în prezent, la 152 euro/t. Asta înseamnă că fermierii vor primi în jur de 127-129 euro/tonă, adică undeva la 0,55-0,58 lei/kg. Bulgaria procesează mare parte din producție și piața se reglează singură în funcție de nevoi. La noi, în schimb, prețurile sunt legate de bursele internaționale”, a concluzionat specialistul de la Bursa Română de Mărfuri.

Articol publicat in revista Ferma nr.16(177) 15 - 30 septembrie 2016