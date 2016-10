Cum ne vindem terenurile agricole?

Vânzarea terenurilor este o chestiune de securitate alimentară și națională, afirmă europarlamentarul român Daniel Buda.

„(...) Care este marele pericol pentru România? Sigur, spun unii: nu mergem cu terenul acasă. Așa este, dar el (străinul - n.red.) devine proprietar pe teren. Și astăzi noi cumpărăm kilogramul de brânză la 15 lei - 20 lei. Mâine acel proprietar care are terenul s-ar putea să nu ne mai vândă brânza la acest preț. Să spună: domnule, îți dau kilogramul de brânză la 50 de lei. Nu-i nimic, mă duc în altă parte să produc brânza. Unde mai produci brânza, dacă tu nu mai ai teren?! Este o chestiune care ține, până la urmă, de siguranța națională pe termen lung”, a spus Daniel Buda, la o conferință despre fonduri europene, organizată pe 30 septembrie la București.

1 ha de teren în România, cât o masă la Paris! „În Belgia, am fost acolo la mai multe ferme, hectarul se vinde cu 50.000 de euro - 70.000 de euro, noi îl vindem cu 500 de euro sau 1.000 de euro. O masă la Paris! Dacă nu mai avem teren, nu mai avem nimic. Poate ar trebui să fim puțin mai agresivi, sigur, riscînd niște proceduri de infringement la nivel european. (...) În doi ani cât se dezbate procedura la Curtea Europeană de Justiție, poți să-ți rezolvi legislația. Eu aș fi dat o ordonanță care să blocheze vânzarea terenului un an. Și am fi rezolvat și cadastrarea terenului”, a adăugat europarlamentarul.

Ministrul Agriculturii ne-a declarat că proiectul de modificare a legii vânzării terenurilor agricole va fi publicat pe pagina oficială a MADR pentru dezbatere publică după încheierea consultărilor cu fermierii.

Articol publicat in revista Ferma nr.18(179) 15 - 31 octombrie 2016