Cum a fost Agromalim 2016?

Peste 15.000 de vizitatori la Agromalim 2016, cu aproximativ 8% mai mulți decât la ediția precedentă!

Mai exact, 15.055 de bilete de intrare și invitații activate de vizitatori în perioada 8-11 septembrie 2016, cifre care vor fi confirmate și de către auditul realizat de Centrex - Asociația Central și Est-Europeană a organizatorilor de târguri din care face parte și Expo Arad. Târgul de agricultură organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultură (CCIA) Arad își reconfirmă astfel statutul de cel mai important eveniment agricol din vestul României. „Am depășit un prag psihologic pe care noi ni l-am stabilit și de ani de zile facem eforturi susținute să îl atingem”, spune Cimi Enache, manager proiect Agromalim 2016.

„În primele zile de târg era o ușoară nemulțumire în rândul expozanților legată de participarea fermierilor”, recunoaște acesta. „Se pare că vremea potrivită i-a ținut pe mulți în câmp. Și piața este destul de complicată, sunt probleme cu subvențiile, cu banii fermierilor. Dar și noi și expozanții am făcut tot ce am putut ca să atragem fermierii. Am pornit anul acesta demonstrațiile în câmp, am făcut pentru vizitatori un concurs de îndemânare pentru conducerea tractorului, împreună cu USAMVB Timișoara cu care am fost pateneri anul acesta, iar suprafața pe care au fost expuse animale aproape că s-a dublat. Cu siguranță rezultatele pentru expozanți vor veni în perioada următoare. Până la urmă, chiar dacă e un an mai complicat și nu au bani, fermierii ar trebui să vină la târg pentru a se informa. Am avut anul acesta destul de multe firme care au venit pentru prima dată la Arad. E o ofertă bogată pe care o poți vedea în câteva ore în târg. E o sursă de informare foarte bună, știi ce ai de făcut în continuare, de unde să începi, ce variante ai. Cred că încă au viață târgurile agricole!”, ne-a spus Cimi Enache, în ultima zi de târg, la Arad.

Agromalim 2016 a crescut cu cca. 10% față de anul trecut. Cum arată cifrele exacte? 275 de expozanți și suprafețe nete închiriate de aceștia de 14.510 mp spațiu exterior și 1.475 mp spațiu interior.

„Ajuns la a 27-a ediție, Agromalim a devenit un brand național și internațional. Această zonă de vest a României, cu un pământ extrem de valoros, ar putea hrăni încă o Românie! Cred, într-adevăr, că valoarea terenului este adevărată, dar fără o dotare tehnică și fără o implicare a tehnicii și științei actuale, pământul nu ar avea aceeași valoare”, spunea Gheorghe Seculici, președintele CCIA Arad, în deschiderea evenimentului.

Tot la deschiderea Agromalim 2016, secretarul de stat în MADR Daniela Giurcă a anunțat că Ministerul Agriculturii pregătește introducerea unui instrument financiar de creditare pentru fermierii care vor să își cumpere utilaje agricole prin PNDR, prin care aceștia vor putea să își asigure partea de cofinanțare.

În premieră la Agromalim 2016, prin parteneriatul cu USAMVB „Regele Mihai I al României” din Timișoara, au fost organizate demonstrații în câmp cu utilaje agricole și un concurs de condus tractorul (detalii pg. 48-50). „La demonstrațiile în câmp am avut anul acesta doar două firme, dar sperăm ca pe viitor să atragem mai mulți participanți”, ne-a spus Cimi Enache. Tot partenerii de la USAMVB Timișoara s-au ocupat de organizarea conferințelor pentu fermieri și de un stand de informare în cadrul Agromalim 2016.

Expoziția de animale: Mai multe și mai bune

Un punct de atracție este în fiecare an expoziția de animale, realizată în parteneriat cu Agenția Națională pentru Zootehnie și cu asociațiile crescătorilor de animale din județ. În 2016, suprafața de expunere s-a dublat față de ediția precedentă, standurile cu animale ocupând 1.500 mp.

La bovine, 15 crescători din județul Arad și de la Asociația Crescătorilor de Bovine Arad au prezentat 50 de animale din rase de lapte, carne și mixte, iar la ovine, 25 de crescători membri ai asociațiilor ACO Păstorul Crișana filiala Arad și ACOC Miorița din Chișineu Criș au expus aproape 100 de exemplare din rase autohtone și rase de carne și de lapte. În premieră, crescătorii de ovine au prezentat anul acesta în târg doar animale înscrise în Registrul Genealogic, ne- a spus Nicolae Cioranu, președintele ACO Păstorul Crișana și președinte al Federației Romovis.

Titlul de Miss Agromalim 2016 a fost câștigat de Elisa, o junincă gestantă din rasa Bălțată Românească, de la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Creșterea Bovinelor Arad.

Au mai fost expuse exemplare de porci din rasa Mangalița blond și roșu, cai de rasă, capre, iepuri, porumbei, păsări de curte, ponei.

AU VENIT LA AGROMALIM ȘI AU CÂȘTIGAT

Revista Ferma a premiat și anul acesta 10 dintre vizitatorii Târgului Agromalim. Iată care sunt câștigătorii câte unui abonament pe un an la Revista Ferma. Aceștia au fost desemnați prin tragere la sorți dintre participanții la „Tombola vizitatorului” Agromalim 2016.

BOROS BARNABAS - loc. Biharia, jud. Bihor

CHERECHEȘ CLAUDIU - loc. Apa, jud. Satu-Mare

CSIGER TIBOR - loc. Salonta, jud. Bihor

DAVID GHEORGHE - loc. Chesinț, jud. Arad

GYORGY ADRIAN - loc. Teremia Mare, jud. Timiș

ILCĂU LUPU MIHAI - loc. Vălcani, jud. Timiș

MACEAN ANDREI IOAN - loc. Variaș, jud. Timiș

MALITA ARON ADRIAN - loc. Batăr, jud. Bihor

STOICUȚA MIHAELA - loc. Geoagiu, jud. Hunedoara

TURCAȘ IOAN - loc. Agrișu Mare, jud. Arad

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016