Ce va fi după eliminarea cotelor de zahăr?

Odată cu renunțarea la sistemul de cote pentru producția de zahăr, din anul 2017, se va modifica și cadrul general de contractare dintre producătorii de sfeclă de zahăr și procesatori. În primul rând, nu va mai exista acel preț minim de 26,29 euro/tona de zahăr.

La ediția de anul acesta a manifestării „Ziua Sfeclei” de la Girov, județul Neamț (citiți reportajul în pag. 78-79) s-au purtat dezbateri prelungite și pe tema perspectivei culturii după anul 2017, când vor fi eliminate cotele de zahăr, prin prisma prețurilor pe care procesatorii le vor oferi cultivatorilor pentru sfecla predată.

Prețul minim pentru anul 2017 este încă în discuție

Cât privește plata din toamna 2016, aceasta se va face exact după cum este prevăzut în contract, spune conducerea Agrana România. De la anul, vor fi unele noutăți inclusiv în cadrul general de contractare, deoarece eliminarea cotelor la nivel european presupune și faptul că nu va mai exista acel preț minim de 26,29 euro/tona de zahăr, la care se adăugau anumite bonusuri.

”Pentru anul 2017, prețul minim al sfeclei este încă în discuție, fiindcă va fi un prag de trecut. În primul rând, deoarece contractele nu vor mai fi făcute în funcție de cota și non-cota de zahăr, odată cu eliminarea acestei limitări europene de la anul. În al doilea rând, ce pot să spun acum, fără a fi definitivată vreo discuție, este că prețul sfeclei va fi legat de prețul de vânzare a zahărului vrac la poarta fabricii. Dacă a fost o scădere puternică a prețului zahărului în urmă cu ceva ani, în ultimul timp se observă o revigorare, astfel încât odată cu trendul în oarecare creștere a prețului zahărului există posibilitatea ca fermierii să fie mulțumiți de viitoarele câștiguri. Oricum, până în 2020, cât există și susținerea financiară a culturii, sfecla rămâne o opțiune care, e-adevărat, cere investiție ceva mai mare - de minim 1300 euro/ha -, dar care asigură și eficiență bună atunci când se obține o producție mare și de calitate. Să ai siguranța valorificării, prin contracte ferme, să ai susținere de aproximativ 1000 euro/ha, să ți se ofere bonusuri de calitate! Care cultură este asemănătoare?!”, preciza Mihai Dimitriu, directorul cu materia primă al Agrana.

Oferte multianuale de preț, corelate cu valoarea zahărului la poarta fabricii

La rândul lor, fermierii organizați în cadrul Federației Cultivatorilor de Sfeclă de Zahăr din România (FCSZR) atrag atenția asupra faptului că prețul minim de până acum al sfeclei fusese calculat la nivel european, atunci când zahărul se vindea cu aproximativ 430 euro/tonă la poarta fabricii. Acum, prețul zahărului este altul, mai mare, astfel încât ar trebui să se ia în discuție un preț de pornire mai mare, la care să se adauge bonusurile. ”După 2017, va fi cu adevărat un cadru liber, când fiecare fermier va putea produce sfeclă pe întreaga suprafață pe care o dorește, până acum fiind limitat de convențiile oficiale europene. Propunerea procesatorilor este ca de la anul prețul să fie corelat cu prețul de vânzare a zahărului la poarta fabricii la care este arondat fiecare fermier. Aceasta înseamnă că noi, producătorii din zona de nord-est, ar trebui să avem prețul minim corelat cu prețul zahărului produs la Agrana România, care deține Fabrica de Zahăr din Roman. Baza precedentă de preț, de 26,29 euro/tonă, s-a raportat la un preț al zahărului de aproximativ 430 euro/tonă. Acum, zahărul vrac este mai scump la poarta fabricii, astfel încât pentru anul 2017 va trebui să se regăsească această diferență în prețul minim, la care vor fi adăugate bonusurile. Sper că și fabricile au în vedere acest aspect și mai sper ca fiercare fermier să încerce să nu negocieze separat, fiindcă nu va face un lucru bun. Pe moment, poate va câștiga, dar pe termen mediu și lung va pierde, fiindcă, de fapt, prin negocieri individuale, breasla întreagă va fi slăbită din interior și va ajunge ca fermierul acela să nu mai însemne mare lucru la un moment dat și nici să mai aibă atâtea beneficii, câștigate de către toți, prin unitate și reprezentare corectă. Oricum, ceea ce asociația va negocia acum pentru anul 2017 va fi hotărâtor pentru următorii 3-4 ani, iar fabricile mai mult ca sigur vor face oferte multianuale, fiindcă și fabricile își fac programul lor și vor să fie siguri de materia primă”, atrăgea atenția Ioan Puiu, președintele Asociației Cultivatorilor de Sfeclă din zona Nord-Est.

Producție națională estimată la 148 mii tone de zahăr

În cadrul dezbaterilor desfășurate la Girov, județul Neamț, s-a mai făcut cunoscut și faptul că în anul 2016, suprafața ocupată cu sfeclă de zahăr a crescut cu șapte la sută față de suprafața destinată acestei culturi în anul 2015, tendință prognozată și pentru următorul ciclu de producție. Producția de zahăr din 2016, la nivel european, este estimată la aproximativ 17,5 milioane de tone, mai mult cu aproximativ două milioane de tone fața de anul 2015. În România, potrivit estimărilor realizate de către fabrici la începutul lunii septembrie, se vor produce aproximativ 148 mii de tone de zahăr.

Petronela COTEA MIHAI,

redactor Radio România Iași





ÎN 2017, SUBVENȚII APROXIMATIV EGALE CU CELE DIN 2016

Prezent la Ziua Sfeclei de la Girov - Neamț, președintele FCSZR, Ioan Gherman, puncta faptul că, în situația actuală a României, în care suprafețele cu sfeclă de zahăr s-au redus de la 260-270 mii de ha în anul 1989, la aproximativ 30 mii ha în 2016 și în condițiile dispariției fabricilor de zahăr - din 33 de fabrici în 1989, astăzi rămânând 4 fabrici, numai una cu capital românesc -, fermierilor care doresc continuitate nu le rămâne decât să strângă rândurile, respectându-se și valorificând împreună, dar și să încerce să își sporească producțiile și să micșoreze costurile de producție. ”Până în anul 2014, noi am avut scăderi la subvenția pentru sfecla de zahăr din cauza faptului că atunci când s-a făcut negocierea de aderare la UE, suprafața standard la care s-au raportat subvențiile a fost de 21.330 ha. În realitate, din 2007 și până în 2014, în fiecare an am depășit suprafața pentru care se calculau subvențiile, ajungând și la peste 30 de mii ha. {i-atunci, fiind vorba despre sume europene fixe prinse în buget, subvențiile au tot scăzut în funcție de suprafața reală - acele reduceri liniare. Dar pentru perioada următoare 2015-2020, împreună cu Ministerul Agriculturii, am reușit să convingem Bruxelles-ul să mărim suprafața standard subvenționată de la 21.000 la 29.300 ha, respectiv suprafața din anul 2014”, detalia Ioan Gherman.





Ajutor financiar între 1050 și 1120 euro/ha

În anul 2015, au fost doar 22.500 ha, astfel încât fermierii au primit și diferența rămasă, iar subvenția totală a ajuns la aproximativ 1050 euro/ha. Tinerii sau cei care au până la 30 ha mai primesc ceva în plus și ajung la aproximativ 1100 - 1120 euro/ha. Dar în anul 2017, „chiar în situația în care suprafața va fi mai mare, subvenția standard va rămâne relativ egală cu cea din 2016, deoarece prin PAC sunt prevăzute anumite mici creșteri și nu putem vorbi despre extinderea culturii pe suprafețe spectaculos mai mari. Deocamdată, din informațiile de la nivelul organizației noastre profesionale europene, prognoza arată o creștere cu 7-8 la sută a suprafeței cultivate, până la maximum zece procente. În anii următori, totul va depinde de prețul zahărului la nivel mondial și de negocierile cu fabricile. Totodată, este esențial să găsim posibilități de a crește productivitatea, de a reduce impuritățile și de a scădea cheltuielile pe tona de produs. Aici, la Girov, am văzut variante de analizat și, în funcție de condițiile specifice, de aplicat în ferme”, a conchis președintele FCSZR.

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016