Banii fermierilor, împărțiți cu refugiații!

Banii cu care sunt susținuți fermierii europeni, inclusiv cei români, vor fi folosiți pentru refugiați. Situația riscă să declanșeze un scandal european de proporții!

„Într-o discuție între patru ochi cu comisarul european Phil Hogan, într-un moment de sinceritate, mi-a spus: Laurențiu, nu mai avem bani! În momentul în care un comisar spune că nu mai avem bani, îl întrebi dar de ce nu mai avem bani? Pentru că se duc într-o altă direcție! Am întrebat: și care este direcția? Nu vreau să sugerez eu care este direcția, dar domnul Soros (George Soros, fost senator american de origine maghiară, implicat în sponsorizarea mai multor organizații non-guvernamentale, unele cu legături puternice cu România - n.red.) la un moment dat a venit în Parlamentul European și ne-a dat sfaturi că putem găsi soluții pentru ținerea refugiaților în condiții optime cu sume de la Agricultură și de la fondurile de coeziune.

Adică, noi să nu ne mai producem mâncarea, dar să putem să achiziționăm produse pentru susținerea celor care au provenit din spațiul extra Uniunea Europeană. Este o declarație dată de Soros în discursul lui din Parlamentul European. A fost o sugestie prin care a arătat că există posibilitatea să retragă niște bani de la Agricultură și de la fondurile de coeziune pentru susținerea acestor emigranți, reconsiderînd că Europa are nevoie, în momentul de față, de 30 de miliarde de euro pentru ținerea și, dacă vreți, crearea unor condiții optime pentru emigranți”, a dezvăluit europarlamentarul român Laurențiu Rebega, exclusiv pentru Agroinfo.

Comisarul european pentru Agricultură nu poate să declare public acest lucru, „dar eu îmi asum cele spuse și mă puteți cita”, a precizat europarlamentarul român.

Pe 30 iunie 2016, George Soros a mai spus în Parlamentul European că, în următorii cinci ani, statele UE ar trebui să cheltuiască 200 de miliarde de euro pentru primirea și integrarea refugiaților. UE are, în momentul de față, prea puține surse de finanțare a bugetului, de aceea Soros a sugerat că ar trebui introduse taxe europene, de exemplu pe combustibil și pe tranzacții financiare.

Irimescu recunoaște: Milioanele de euro necheltuite merg la refugiați

„Banii alocați de Uniunea Europeană României, dar neabsorbiți de noi, câteva sute de milioane de euro în acest an, vor fi dați către refugiați, într-adevăr. Pentru că în acest an am și fost în întârziere și, oricum, până la distribuirea efectivă a fondurilor pentru proiecte sunt câțiva pași. Uniunea a decis ca fondurile nefolosite în acest an să fie date țărilor cu refugiați, pentru aceștia”, a recunoscut ministrul Achim Irimescu, pentru Mediafax, după ce toată presa a explodat în urma dezvăluirilor făcute de Agroinfo.

Articol publicat in revista Ferma nr.17(178) 1 - 15 octombrie 2016