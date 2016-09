Are nevoie cercetarea de o nouă paradigmă?!

A doua zi după consultările, derulate în ziua de 9 august la sediul MADR, pe problema restructurării activității de cercetare agricolă, cu institutele și stațiunile de cercetare, precum și cu organizațiile profesionale ale fermierilor și cu conducerea Academiei de Științe Agricole și Silvice - ASAS, am avut o întrevedere pe aceeași temă cu ministrul Agriculturii Achim Irimescu.

Nevoia de a detalia acest proces de restructurare prin aducerea cercetării sub o autoritate de management care să se afle sub tutela MADR era imperios necesară.

ASAS trebuie să rămână un for de consacrare științifică

Iar cercetarea în sine să fie în subordinea MADR, pentru a putea fi finanțată corect, susține Achim Irimescu. Este și părerea exprimată oficial de premierul Dacian Cioloș. De altfel, pe parcursul discuției cu ministrul Agriculturii s-au pomenit frecvent numele premierului și al fostului președinte ASAS, actualul vicepreședinte al Academiei Române, academicianul Cristian Hera, ca fiind principalii consultanți ai ministrului în stabilirea unui plan echitabil care să scoată cercetarea din moarte clinică.

Irimescu nu recunoaște ASAS ca fiind un continuator al Institutului central de cercetări agricole - ICAR. „ASAS este practic un ONG, conform definiției, care a luat ființă în anii ’60. Deci este practic o creație comunistă și în nici un caz o continuatoare a ICAR-ului”, o spune apăsat ministrul Agriculturii. „Apoi, ca să dea MADR-ul sute de milioane pentru cercetare, aceasta nu se poate fără un control asupra managementului și oricum legislația nu permite finanțarea dacă institutele nu sunt la MADR”, a adăugat ministrul.

Eu mi-am exprimat neîncrederea în capacitatea MADR de manageriere a cercetării, iar Irimescu a susținut că de aceea creează această autoritate unde se va angaja un management profesionist, capabil să conducă eficient „întoarcerea spre piață a cercetării agricole”. „Politica agricolă o face MADR, aliniindu-se la cerințele PAC de la Bruxelles. ASAS nu participă la elaborarea și nici nu cunoaște legislația europeană, deci nu interferează cu UE. De fapt, ASAS e decuplată total de UE. Comisia Europeană discută doar cu MADR, iar ASAS nu are din acest punct de vedere nici o influență asupra procesului de decizie de la Bruxelles”, aduce Achim Irimescu argumente în favoarea actualei variante de restructurare a cercetării. „Cercetarea agricolă românească a avut rezultate atâta timp cât a avut finanțare la un nivel bun. Adică până prin 1991, altfel spus, în perioada cât a fost la minister”, mai spune Achim Irimescu, aducând mărturie propria sa activitate în minister, în acei ani (prin 1993-1994) ocupându-se și de cercetare.

Finanțarea cercetării în noua viziune ministerială

„Vom dubla suma alocată cercetării pentru anul viitor”, susține ministrul Agriculturii. L-am întrebat care din sume, cea prevăzută în bugetul de anul acesta (circa 100 milioane, după spusele lui Irimescu) sau cât a primit efectiv ASAS (adică 0 lei)? A replicat că, din păcate, cei 75 milioane (suplimentari față de planul sectorial) nu s-au putut folosi din cauza legislației. Moment în care l-am întrebat totuși cine e vinovat de salariile mizerabile din cercetare (chiar și așa plătite din fondurile proprii ale institutelor și stațiunilor), iar ministrul a acuzat planul sectorial. Apoi a spus că în urma discuțiilor avute cu premierul și cu academicianul Cristian Hera, s-a luat hotărârea ca tinerii cercetători să pornesacă de la un salariu de 3.000 lei pentru a putea fi atrași în sistem. I-am spus că asemenea salarii sunt bune, dar că vor fi mulți politicieni care își vor angaja odraslele în cercetare. „Dar măcar 3, 4 sau 5 cercetători tineri de mare perspectivă tot vor rămâne în sistem”, a negat Irimescu posibilitatea sugerată.

Acum, ministrul are în vedere o finanțare publică de 200 milioane de lei, pe lângă banii câștigați din surse proprii, plus fonduri europene. „Cercetarea are nevoie de dotări excepționale și numai prin finanțare se poate susține”, recunoaște ministrul. „Voi găsi modalități de a-i stimula pe cei care vor atrage fonduri europene. Am lăsat posibilitatea ca fermierii care au nevoie de consultanță și formare profesională să poată veni și către cercetare. De aceea nu mai facem licitații pentru acest gen de activitate, ci acordăm vauchere celor îndreptățiți”, adaugă Irimescu.

ASAS, acuzată direct de Achim Irimescu

Atât pentru competență managerială (aici ministrul precizând că le-au fost șterse de două ori datoriile și nu au reușit deloc redresarea cercetării, iar Guvernul nu o va mai face din nou fără o reorganizare care să ofere perspectiva că situația se schimbă), cât și pentru anumite practici: „Nu e normal să se treacă 13.000 ha de la stat în privat”, a fost observația lui Achim Irimescu.

O altă „supărare” ministerială este faptul că ASAS a dat în arendă stațiunilor de cercetare sau unor societăți private terenuri pentru 1.000 kg de grâu/ha, deși conducerea ASAS a subliniat că au fost nevoiți să recurgă la această modalitate de a nu ține terenul nelucrat și totodată să obțină ceva bani pentru susținerea cercetării. Oricum s-a făcut în baza unor contracte de arendă, susține conducerea ASAS. Achim Irimescu a mai pomenit că directorul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie s-a plâns la minister că ASAS a încercat să le închirieze sediul unei firme private. Și multe alte acuzații, inclusiv că ASAS nu e în măsură să suporte o astfel de restructurare. Apoi, cel puțin așa susține ministrul Agriculturii, majoritatea institutelor și stațiunilor de cercetare este de acord cu planul de reorganizare al MADR.

Noua autoritate va avea sediul în clădirea ASAS și va prelua aproape tot personalul existent acum. Managementul va fi angajat prin concurs și va veni din afara sistemului. Deși la un moment dat ministrul a pomenit cumva numele directorului general al INCDA Fundulea, Marian Verzea.

E drept că am discutat aprins pe tema competențelor manageriale și despre capacitatea unui „bun manager de a crea o atmosferă propice succesului”, cât și despre „flexibilitatea activității în cercetare și managementul personalului”, dar și despre „capacitățile de a lua decizii financiare corecte” atunci când este necesar.

„Avem nevoie de cercetare apropiată de fermieri și de nevoile lor. V-am mai dat exemplul cu ferma pomicolă din Belgia care a reușit prin managementul integrat al pestelor să ajungă la trei stropiri din peste 20 câte se fac într-un an normal. Asta înseamnă să faci cercetare în sprijinul fermierilor”, a punctat ministrul în finalul discuției despre cercetare și restructurarea sa.

Discuția cu șeful MADR a fost lungă și imposibil de redat integral altfel decât în acest fel. Important este că Achim Irimescu crede în planul de restructurare a cercetării. Eu îmi exprim în continuare îndoiala că e o soluție bună, dar măcar să ajungă banii acolo unde e nevoie de ei. Iar cercetătorii să poată lucra pentru binele agriculturii românești!

