24.000 euro/ha! Câți fermieri au luat subvenția?

Sprijinul cuplat pentru cartof de sămânță este cea mai mare subvenție acordată în România pe 2015: 23.745,58 euro/ha. Cuantumul estimat inițial a fost 960 euro/ha, pentru aproximativ 800 ha. Bugetul alocat este 806.400 euro. Ca România să nu fie forțată să returneze banii Uniunii Europene, bugetul s-a împărțit la cei puțini care s-au calificat. Potrivit APIA, 39 de fermieri. Mai exact, pentru doar 33 ha!

„Dacă nu dovedești că ai realizat pe fiecare hectar o producție de 20.200 kg vândute, nu plantate, (...) nu am primit.. Au primit ăștia mici, care au cultivat pe 2 -3 hectare și au și vândut la o firmă vecină sau poate la cineva din familie. Au vândut cu factură. Eu nu am vândut și am băgat în necesarul nostru de sămânță. Toți producătorii de sămânță așa fac. Dacă aducem sămânță de cartof cu 4 lei/kg, o parte o vindem și o parte o folosim în fermă. Asta-i logica și așa face toată lumea și acea lume nu a primit subvenția”, spune fermierul Mihail Mucsi, care are cca. 100 ha cu cartof.

Articol publicat in revista Ferma nr.16(177) 15 - 30 septembrie 2016